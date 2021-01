Che Dio ci aiuti, amori complicati e colpi di scena : retroscena sulla serie (Di giovedì 28 gennaio 2021) che dio ci aiuti 6 – Solonotizie24La sesta stagione di Che Dio ci aiuti ha donato i colpi di scena che i fan erano in trepidante attesa di vedere. Il ritorno di Monica, inevitabilmente, ha stravolto gli equilibri per Nico e Ginevra, l’ex novizia ha chiesto del tempo per riflettere meglio sul matrimonio… ma ecco che a rendere tutto più interessante troviamo anche l’arrivo di Emiliano ed Erasmo. Ebbene sì, ancora una volta Che Dio ci aiuti ha catturato il cuore dei fan che seguono lo sceneggiato anche se non con poche critiche. I riflettori sono puntati sul cambiamento repentino di Azzurra che, fortemente provata dal dolore derivante dalla morte di Davide e Guido, ha deciso di lasciarsi alle spalle quanto di materiale avesse attorno a sé trovano una nuova vita nella fede. I ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) che dio ci6 – Solonotizie24La sesta stagione di Che Dio ciha donato idiche i fan erano in trepidante attesa di vedere. Il ritorno di Monica, inevitabilmente, ha stravolto gli equilibri per Nico e Ginevra, l’ex novizia ha chiesto del tempo per riflettere meglio sul matrimonio… ma ecco che a rendere tutto più interessante troviamo anche l’arrivo di Emiliano ed Erasmo. Ebbene sì, ancora una volta Che Dio ciha catturato il cuore dei fan che seguono lo sceneggiato anche se non con poche critiche. I riflettori sono puntati sul cambiamento repentino di Azzurra che, fortemente provata dal dolore derivante dalla morte di Davide e Guido, ha deciso di lasciarsi alle spalle quanto di materiale avesse attorno a sé trovano una nuova vita nella fede. I ...

