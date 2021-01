Cagliari, ecco Kouda: «Il sogno è esordire in prima squadra» (Di giovedì 28 gennaio 2021) È arrivato nel pomeriggio il nuovo rinforzo del Cagliari classe 2002 Rachid Kouda. ecco le parole del giovane ex Folgore Caratese Con un volo partito alle ore 16:40 da Milano Linate, è arrivato a Cagliari il giovane Rachid Kouda, centrocampista ex Folgore Caratese. Il classe 2002 si è detto pronto per iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera in terra sarda. ecco le sue parole: «Contentissimo di essere qui a Cagliari. In campo già nel fine settimana? Speriamo, io sono pronto per questa nuova avventura, vediamo se ci sono le condizioni. Non ho ancora sentito nessuno della prima squadra. Il sogno è esordire in prima squadra e lavorerò tanto per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) È arrivato nel pomeriggio il nuovo rinforzo delclasse 2002 Rachidle parole del giovane ex Folgore Caratese Con un volo partito alle ore 16:40 da Milano Linate, è arrivato ail giovane Rachid, centrocampista ex Folgore Caratese. Il classe 2002 si è detto pronto per iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera in terra sarda.le sue parole: «Contentissimo di essere qui a. In campo già nel fine settimana? Speriamo, io sono pronto per questa nuova avventura, vediamo se ci sono le condizioni. Non ho ancora sentito nessuno della. Iline lavorerò tanto per ...

È arrivato nel pomeriggio il nuovo rinforzo del Cagliari classe 2002 Rachid Kouda. Ecco le parole del giovane ex Folgore Caratese ...

Il Cagliari non si ferma ad Asamoah; il Parma vuole un difensore, contatti per Nkoulou

ore 17.00 - Cagliari, preso Kouda — Un colpo in prospettiva per il Cagliari, che ha prelevato a titolo definitivo il centrocampista Rachid Kouda mezzala del 2002, dalla Folgore ...

ore 17.00 - Cagliari, preso Kouda — Un colpo in prospettiva per il Cagliari, che ha prelevato a titolo definitivo il centrocampista Rachid Kouda mezzala del 2002, dalla Folgore ...