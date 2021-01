Blair Witch: il sequel che fu girato nel segreto più assoluto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Blair Witch è il sequel diretto del celebre The Blair Witch Project ma, fino al momento della distribuzione, il collegamento con il cult del 1999 è stato tenuto nascosto. Blair Witch è il terzo film della saga di The Blair Witch Project e il sequel diretto del cult del 1999. Nel 2016, però, la decisione coraggiosa di Lionsgate è stata quella di realizzarlo in segreto, evitando qualsiasi riferimento a The Blair Witch Project e nascondere ogni nesso con il film diretto nel 1999 da Daniel Myrick ed Eduardo Sànchez al punto tale da utilizzare The Woods come titolo di lavorazione del progetto. L'obiettivo alla base di questa decisione di Lionsgate è stato quello di mantenere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021)è ildiretto del celebre TheProject ma, fino al momento della distribuzione, il collegamento con il cult del 1999 è stato tenuto nascosto.è il terzo film della saga di TheProject e ildiretto del cult del 1999. Nel 2016, però, la decisione coraggiosa di Lionsgate è stata quella di realizzarlo in, evitando qualsiasi riferimento a TheProject e nascondere ogni nesso con il film diretto nel 1999 da Daniel Myrick ed Eduardo Sànchez al punto tale da utilizzare The Woods come titolo di lavorazione del progetto. L'obiettivo alla base di questa decisione di Lionsgate è stato quello di mantenere ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Blair Witch: il sequel che fu girato nel segreto più assoluto - Mauxa : Stasera su Italia 2 #BlairWitch, intervista all'attore del film Wes Robinson - LinkaTv : E' iniziato Blair Witch su #mediasetitalia2 Clicca qui per classifica tweet: - thatsVane : @RichiMasu Madonna the Blair Witch Project ?? Devo vedere che effetto mi fa dopo anni. - matte92c : @FrancaPippa Il primo è the Blair Witch project(quando lo vidi la prima volta mi fece una discreta paura), comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Blair Witch Blair Witch: il sequel, uscito di “nascosto”, del leggendario found footage BadTaste.it Cinema Blair Witch: il sequel che fu girato nel segreto più assoluto

Blair Witch è il sequel diretto del celebre The Blair Witch Project ma, fino al momento della distribuzione, il collegamento con il cult del 1999 è stato tenuto nascosto. Blair Witch è il terzo film d ...

The Medium, la Recensione: il sottile velo tra due mondi interconnessi

Bloober Team, dopo Blair witch, Observer e la serie di Layers of Fear, torna con la sua nuova ambiziosa opera horror ...

Blair Witch è il sequel diretto del celebre The Blair Witch Project ma, fino al momento della distribuzione, il collegamento con il cult del 1999 è stato tenuto nascosto. Blair Witch è il terzo film d ...Bloober Team, dopo Blair witch, Observer e la serie di Layers of Fear, torna con la sua nuova ambiziosa opera horror ...