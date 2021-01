Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)27 GENNAIOORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASU VIA SALARIA SI STA IN CODA A CAUSA DI INCIDENTE TRA VILA SPADA E CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO PRIMI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD MENTRE SULLAFIUMICINO CODE ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA I CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA ISACCO NEWTON E COLOMBO IN DIREZIOEN DEL CENTRO SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA CASTELNI E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SITUAZIONE ANALOGA SULLA DIRAAMZIOENSUD ALTEZZA MONTEPORZIO CATONE DIREZIONE SANC ESAREO A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA RIAPERTA LA ...