Tenta suicidio lanciandosi sotto treno | uomo in gravi condizioni

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – Un romano di 44 anni hato ilalle 10 circa, gettandosiunin transito nella stazione Lido Centro della ferrovia Roma-Lido. L’prima di gettarsi sui binari ha lasciato un biglietto in banchina in cui avvisava di allertare le sorelle. Il 44enne soccorso, e’ stato trasportato in elicottero all’ospedale San Camillo, in condizione critiche. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ostia. La circolazione sulla tratta ferroviaria, dopo il necessario stop, sta riprendendo la regolare circolazione.