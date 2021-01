Processo per i morti di piazza San Carlo, Appendino condannata a 1 anno e 6 mesi «Pago gesto fatto da altri» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sentenza del procedimento in abbreviato. Stessa pena per gli altri imputati, tra cui l’ex questore di Torino Angelo Sanna. La sindaca: «C’è amarezza, Pago un gesto fatto da altri» Leggi su corriere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sentenza del procedimento in abbreviato. Stessa pena per gliimputati, tra cui l’ex questore di Torino Angelo Sanna. La sindaca: «C’è amarezza,unda

matteosalvinimi : #Salvini: Il potere fine a se stesso 'alla Conte' non mi appartiene, pur di mantenere la poltrona ha cambiato idee… - fattoquotidiano : Catiuscia Marini a processo: l’ex presidente umbra è accusata di associazione a delinquere per i presunti concorsi… - Confindustria : Abbiamo dato piena disponibilità al confronto per rendere efficace e credibile il #PNRR. Serve un confronto struttu… - lamiky78 : RT @Agenzia_Ansa: Condannati a un anno e sei mesi i cinque imputati, tra cui la sindaca di Torino Chiara Appendino, nel processo con rito… - smandel7771 : RT @adorvmine: ma perchè nessuno ha detto niente a dayane quando ha votato samantha e non mtr mentre adesso stanno facendo un processo a pi… -