Pogba si schiera con Ibrahimovic

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) In attesa della decisione del giudice sportivo, la lite scoppiata ieri trae Lukaku, durante la gara di Coppa Italia tra Inter e Milan, sta facendo molto discutere. In tanti hanno accusato l’attaccante rossonero di essere stato razzista nei confronti del belga, nonostante lui stesso si sia difeso. In sua difesa è arrivato anche Paul. Con un post su Twitter, il centrocampista francese del Manchester United, ha voluto difendere lo svedese «Zlatan … razzista? Mi ama troppo, quindi è l’ultima persona a cui potrei pensare come razzista! Dai, non scherzare con lui». L'articolo ilNapolista.