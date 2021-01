Per rilanciare il commercio internazionale post pandemia servono fiducia e cooperazione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Gaetano Fausto Esposito* Una delle conseguenze della crisi indotta dalla pandemia è il consumo dell’ingrediente fondamentale dello sviluppo alla base del commercio mondiale: la fiducia! Per Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’economia e appassionato critico di una globalizzazione senz’anima: “La fiducia è ciò che rende possibili i contratti, i progetti e le transazioni di ogni giorno; facilita il processo democratico, ed è necessaria alla stabilità sociale. E’ la fiducia più che il denaro che fa girare il mondo”. Quando la fiducia rallenta, anche il mondo rallenta e, a maggior ragione quando il mondo rallenta, o addirittura si ferma, come è accaduto con il lockdown, si indebolisce anche la fiducia. Il sistema di regole multilaterali che governano il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Gaetano Fausto Esposito* Una delle conseguenze della crisi indotta dallaè il consumo dell’ingrediente fondamentale dello sviluppo alla base delmondiale: la! Per Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’economia e appassionato critico di una globalizzazione senz’anima: “Laè ciò che rende possibili i contratti, i progetti e le transazioni di ogni giorno; facilita il processo democratico, ed è necessaria alla stabilità sociale. E’ lapiù che il denaro che fa girare il mondo”. Quando larallenta, anche il mondo rallenta e, a maggior ragione quando il mondo rallenta, o addirittura si ferma, come è accaduto con il lockdown, si indebolisce anche la. Il sistema di regole multilaterali che governano il ...

repubblica : Ardita: “Cosa nostra sfrutta il Covid per rilanciare il welfare mafioso” - TNannicini : “Non possiamo fare gli avvocati del premier o appiattirci sul M5S”. Il Pd chiami a raccolta sindaci e forze sociali… - gualtierieurope : Anche al #Senato il Governo ottiene la fiducia. Andiamo avanti con rinnovato impegno per contrastare il #Covid19 e… - pinina3946 : RT @NatMarmo: Zero restrizioni, oltre 300 miliardi di €uro messi a disposizione dell'Europa per rilanciare la nostra economia e Conte non è… - mario0549 : RT @NatMarmo: Zero restrizioni, oltre 300 miliardi di €uro messi a disposizione dell'Europa per rilanciare la nostra economia e Conte non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Per rilanciare Ardita: “Cosa nostra sfrutta il Covid per rilanciare il welfare mafioso” La Repubblica Superbonus 110%, accordo Banca Mps – Federesco per riqualificare patrimonio edilizio

Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca Mps) e Federesco (Federazione nazionale delle esco, energy service company, che riunisce, tutela e supporta nel promuovere l’efficienza e il risparmio energetico ...

I musei lombardi ripensano il loro modello operativo, che diventa virtuale

Da reale a virtuale: nuovi modelli operativi per musei e siti culturali lombardi che hanno affrontano le limitazioni della crisi sanitaria ...

Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca Mps) e Federesco (Federazione nazionale delle esco, energy service company, che riunisce, tutela e supporta nel promuovere l’efficienza e il risparmio energetico ...Da reale a virtuale: nuovi modelli operativi per musei e siti culturali lombardi che hanno affrontano le limitazioni della crisi sanitaria ...