Nuovi casi Covid a Bergamo in lieve calo, da 537 a 534: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La dimensione statistica dei Nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 20 al 26 gennaio 2021, un incremento complessivo di Nuovi casi pari a +534, con media giornaliera di Nuovi casi pari a 76. Ciò si traduce in un ulteriore moderato abbassamento della curva epidemica. Lo evidenziano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo. Il valore di incidenza complessivo settimanale scende a 46 casi per 100.000 abitanti. Le aree critiche (sia pur su valori contenuti) sono ancora rappresentate dagli Ambiti del Sebino; Val Cavallina; Treviglio e Romano. L’unico ambito che presenta questa settimana un incremento ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La dimensione statistica deiidentificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 20 al 26 gennaio 2021, un incremento complessivo dipari a +534, con media giornaliera dipari a 76. Ciò si traduce in un ulteriore moderato abbassamento della curva epidemica. Lo evidenziano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS. Il valore di incidenza complessivo settimanale scende a 46per 100.000 abitanti. Le aree critiche (sia pur su valori contenuti) sono ancora rappresentate dagli Ambiti del Sebino; Val Cavallina; Treviglio e Romano. L’unico ambito che presenta questa settimana un incremento ...

