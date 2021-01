Morte Maradona e firme falsificate, sua figlia Dalma non ci sta: “Chi ha presentato il dottor Luque a mio padre?” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Hanno destato tanto clamore le recenti rivelazioni in merito ad una serie di documenti riferiti a Diego Armando Maradona che presentavano delle firme falsificate, probabilmente ad opera del dottor Luque, medico personale del Diez. Gli sviluppi che stanno prendendo le indagini, ancora in corso, hanno provocato anche lo sfogo dei figli dell'ex Pibe de Oro. Su tutte Dalma che sui social ha avuto parole molto dure nei confronti di chi circondava suo padre.Lo sfogo di Dalma MaradonaAttraverso una serie di stories su Instagram, Dalma Maradona se l'è presa con il medico Luque e con l'avvocato Morla: "Chi ha presentato il Dr Luque al mio papà? E perché? Oppure ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Hanno destato tanto clamore le recenti rivelazioni in merito ad una serie di documenti riferiti a Diego Armandoche presentavano delle, probabilmente ad opera del, medico personale del Diez. Gli sviluppi che stanno prendendo le indagini, ancora in corso, hanno provocato anche lo sfogo dei figli dell'ex Pibe de Oro. Su tutteche sui social ha avuto parole molto dure nei confronti di chi circondava suo.Lo sfogo diAttraverso una serie di stories su Instagram,se l'è presa con il medicoe con l'avvocato Morla: "Chi hail Dral mio papà? E perché? Oppure ...

ItaSportPress : Morte Maradona e firme falsificate, sua figlia Dalma non ci sta: 'Chi ha presentato il dottor Luque a mio padre?' -… - ciromagliulo26 : RT @mirkonicolino: Ci sono commercianti presidiati tutto il giorno dalle forze dell'ordine che non vedono l'ora di multarli e magari chiude… - cn1926it : #Maradona, la figlia #Dalma contro ‘tutti’ su #Instagram: “Chi presentò #Luque a mio padre?” – FOTO - NeoNDemoN95 : @JollyRoger____ Ho avuto lo stesso identico pensiero due settimane prima della morte di Maradona. - cosimosimone2 : RT @mirkonicolino: Ci sono commercianti presidiati tutto il giorno dalle forze dell'ordine che non vedono l'ora di multarli e magari chiude… -