Milan, infortuni Kjaer e Brahim Diaz: gli aggiornamenti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Milan fa i conti ancora con i problemi fisici: ecco le ultime sulle condizioni di Simon Kjaer e Brahim Diaz verso la gara con il Bologna Non c’è tregua per l’infermeria del Milan, che partita dopo partita è costretta a sopportare una pressione sempre più asfissiante. Dal match di ieri sera, perso 2-1 contro l’Inter, sono infatti usciti malconci altri due calciatori: si tratta di Simon Kjaer e Brahim Diaz. I DETTAGLI SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilfa i conti ancora con i problemi fisici: ecco le ultime sulle condizioni di Simonverso la gara con il Bologna Non c’è tregua per l’infermeria del, che partita dopo partita è costretta a sopportare una pressione sempre più asfissiante. Dal match di ieri sera, perso 2-1 contro l’Inter, sono infatti usciti malconci altri due calciatori: si tratta di Simon. I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

ilfrategaudente : @MilanNewsit Bisogna fare una disamina seria a Milanello su tutti questi infortuni muscolari. Non è normale che dop… - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Milan, problemi fisici per #Kjaer e #BrahimDiaz - DiMarzio : #Milan, problemi fisici per #Kjaer e #BrahimDiaz - Paroladeltifoso : Infortuni Milan, arriva la notizia per i tifosi rossoneri - LukeRedblack : Comunque dobbiamo a questo punto dire che c’è qualcosa che non va nella preparazione muscolare. Va bene che si gioc… -