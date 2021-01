La maschera da sci smart per ascoltare musica e usare i comandi vocali (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La stagione invernale è ferma al palo ma le novità per sciatori e snowboarder non mancano. E anzi, il periodo può esser buono per pensare all’acquisto di nuovi prodotti, con la speranza di poterli provare in pista quanto prima. Uno che può meritare l’interesse degli appassionati è LinkLens, la maschera da neve che integra gli auricolari per ascoltare la musica e rispondere alle chiamate durante le discese e le pause sul circuito bianco. La differenza con i precedenti modelli che combinano protezione e intrattenimento musicale sta nelle tecnologie integrate Open Air e Dual-mic Noise Cancellation, che lavorano in simbiosi per assicurare un ascolto pulito mentre si scia e salta, come pure l’audio durante le conversazioni telefoniche, anche quando il vento si fa sentire, senza, però, lasciarti all’oscuro di quanto avviene ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La stagione invernale è ferma al palo ma le novità per sciatori e snowboarder non mancano. E anzi, il periodo può esser buono per pensare all’acquisto di nuovi prodotti, con la speranza di poterli provare in pista quanto prima. Uno che può meritare l’interesse degli appassionati è LinkLens, lada neve che integra gli auricolari perlae rispondere alle chiamate durante le discese e le pause sul circuito bianco. La differenza con i precedenti modelli che combinano protezione e intrattenimentole sta nelle tecnologie integrate Open Air e Dual-mic Noise Cancellation, che lavorano in simbiosi per assicurare un ascolto pulito mentre si scia e salta, come pure l’audio durante le conversazioni telefoniche, anche quando il vento si fa sentire, senza, però, lasciarti all’oscuro di quanto avviene ...

LinkLens è un modello che integra auricolari con cancellazione del rumore per un audio di qualità anche quando il vento soffia forte. Compatibile con caschi e cappelli, è dedicata a sciatori e snowboa ...

I Mondiali di sci di Cortina saranno il primo grande evento planetario vissuto quasi

I Mondiali di sci di Cortina saranno il primo grande evento planetario vissuto quasi esclusivamente in virtuale, a causa del Covid. Niente pubblico sulle tribune a bordo pista, niente folla in città..

LinkLens è un modello che integra auricolari con cancellazione del rumore per un audio di qualità anche quando il vento soffia forte. Compatibile con caschi e cappelli, è dedicata a sciatori e snowboa ...