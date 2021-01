Il solito Crisanti abolisce l’estate: “Meglio tenere chiuse le spiagge”. E dice no anche alle elezioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – l’estate è da cancellare: parola dello zanzarologo (Palù dixit) e guru dei catastrofisti pandemici Andrea Crisanti. Il professore di microbiologia e virologia all’Università di Padova ha tratteggiato questo confortante quadro partecipando come ospite alla trasmissione Un giorno da pecora in onda su Radio 1 durante il pomeriggio di ieri. Insomma, se credevate di potervi ricaricare con qualche settimana di spiaggia e mare presso i lidi nazionali – chi se lo potrà ancora permettere economicamente, beninteso – abbassate le vostre aspettative. Ora dovrete fare i conti con i vaticini del Crisanti. «Questa estate andremo avanti con la suddivisione in zone, rossa, gialla e arancione. Questo almeno fino a settembre/ottobre, cioè fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino». Crisanti: scordatevi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen –è da cancellare: parola dello zanzarologo (Palù dixit) e guru dei catastrofisti pandemici Andrea. Il professore di microbiologia e virologia all’Università di Padova ha tratteggiato questo confortante quadro partecipando come ospite alla trasmissione Un giorno da pecora in onda su Radio 1 durante il pomeriggio di ieri. Insomma, se credevate di potervi ricaricare con qualche settimana di spiaggia e mare presso i lidi nazionali – chi se lo potrà ancora permettere economicamente, beninteso – abbassate le vostre aspettative. Ora dovrete fare i conti con i vaticini del. «Questa estate andremo avanti con la suddivisione in zone, rossa, gialla e arancione. Questo almeno fino a settembre/ottobre, cioè fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino».: scordatevi ...

