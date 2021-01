Giornata della Memoria: decine di iniziative in ricordo dell'Olocausto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono decine le manifestazioni previste oggi in tutta Italia, anche se saranno più 'intime e virtuali' a causa della pandemia, per ricordare le vittime dell'Olocausto e che si ripetono ogni anno dal ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sonole manifestazioni previste oggi in tutta Italia, anche se saranno più 'intime e virtuali' a causapandemia, per ricordare le vittimee che si ripetono ogni anno dal ...

amnestyitalia : Oggi #27gennaio è la giornata della memoria. Le parole di Liliana Segre ci ricordano il nostro impegno quotidiano c… - AzzolinaLucia : Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso… - CarloCalenda : Bella giornata per Roma: delibera su beni comuni affossata in Assemblea, 500mila euro di multa da garante privacy p… - stvrlessea : RT @unfvckwitxble: oggi, 27 gennaio, festeggiamo la giornata della memoria, nata per non dimenticare le vittime della shoa e per non ripete… - ebrighinatinit1 : RT @articoloUnoMDP: Giornata della Memoria 2021. #27gennaio #Giornatadellamemoria #GiornataDellaMemoria2021 -