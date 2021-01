Crisi, la sfilata al Colle al via con Casellati e Fico. Impazza il totonomi: ecco il piano B sul tavolo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi, la sfilata al Colle comincia con la Casellati e Fico ricevuti dal presidente Mattarella. No-comment al termine dell’incontro. Ma quel silenzio istituzionale fa solo da sponda al proliferare di voci e indiscrezioni, che si susseguono per tutto il pomeriggio. Mentre Impazza il totonomi, di ora in ora spuntano le ipotesi di un piano B sul tavolo. E le loro puntuali smentite. Ma andiamo con ordine. Il Salone delle Feste del Quirinale si è aperto oggi. È lì dove che si svolgeranno le dichiarazioni delle varie delegazioni dei prossimi giorni. Ed è sempre lì che oggi hanno aperto le danze dei colloqui con il presidente della Repubblica, i presidenti di Camera e Senato: Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021), laalcomincia con laricevuti dal presidente Mattarella. No-comment al termine dell’incontro. Ma quel silenzio istituzionale fa solo da sponda al proliferare di voci e indiscrezioni, che si susseguono per tutto il pomeriggio. Mentreil, di ora in ora spuntano le ipotesi di unB sul. E le loro puntuali smentite. Ma andiamo con ordine. Il Salone delle Feste del Quirinale si è aperto oggi. È lì dove che si svolgeranno le dichiarazioni delle varie delegazioni dei prossimi giorni. Ed è sempre lì che oggi hanno aperto le danze dei colloqui con il presidente della Repubblica, i presidenti di Camera e Senato: Robertoe Maria Elisabetta Alberti ...

Governo, i paletti di Mattarella. L'incarico di formare il nuovo governo sarà concesso solo di fronte a un percorso chiaro, con un approdo e tempi certi.

Crisi, Pd ha solo il nome di Conte come premier - Zingaretti

Il Partito democratico (PD) ha solo un nome da proporre come presidente del consiglio ed quello di Giuseppe Conte, dice il segretario del partito Nicola Zingaretti. Il premier Conte si è dimesso ier ...

