Coppa Italia | Juventus in semifinale contro l’Inter | Spal travolta 4-0

La Juventus non sbaglia. I bianconeri superano agevolmente la Spal con un rotondo 4-0 e si assicurano l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove incontreranno l'Inter. Si ferma la corsa degli emiliani, comunque straordinari protagonisti nella loro cavalcata fino ai quarti di finale.caption id="attachment 1044361" align="alignnone" width="1800" Chiesa (Getty Images)/captionIL MATCHLa differenza tecnica si nota fin dall'inizio, con la Juventus che schiaccia la Spal nella sua metà campo. Berisha salva su Morata dopo 10 minuti, ma l'equilibrio si rompe al 17': Rabiot viene atterrato da Vicari e Morata non sbaglia dal dischetto. La superiorità bianconera viene certificata dal raddoppio a opera di Frabotta che trafigge il portiere avversario dalla lunga distanza.

