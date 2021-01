"Citofonata" di Salvini a Bologna, arrestati per droga i genitori del ragazzo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Due arresti per droga sono stati eseguiti dai carabinieri nel condominio di via Grazia Deledda, zona Pilastro a Bologna, che un anno fa fu teatro della "Citofonata" di Matteo Salvini a casa di un presunto... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Due arresti persono stati eseguiti dai carabinieri nel condominio di via Grazia Deledda, zona Pilastro a, che un anno fa fu teatro della "" di Matteoa casa di un presunto...

DriverMattia198 : RT @Adnkronos: #Salvini e il blitz nel palazzo della citofonata: 'Tempo galantuomo' - MonicaMofanta : RT @SilviaTeresa14: - JohnMcN03 : RT @ilgiornale: Blitz dei carabinieri nella casa a cui aveva citofonato Salvini un anno fa. Nei guai per spaccio di droga una donna italian… - 80_82 : RT @ilgiornale: Blitz dei carabinieri nella casa a cui aveva citofonato Salvini un anno fa. Nei guai per spaccio di droga una donna italian… - VignoliClaudio : Blitz nella casa della 'citofonata'di Salvini: coppia nei guai per spaccio - -