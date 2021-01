Amazon Fresh: il servizio di spesa a domicilio arriva in Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Amazon Fresh è il nuovo servizio del colosso americano che dà la possibilità di ricevere a casa oltre 10mila prodotti alimentari Tutti i prodotti che vuoi a portata di click: questa l’ultima proposta di Amazon che sta per arrivare anche in Italia. Amazon Fresh Italia non si discosta dalle caratteristiche del noto sito di e-commerce e permette agli utenti di ordinare la spesa dal web e di riceverla a casa in giornata. Per il momento sarà attivo solamente a Milano, e in diversi altri comuni dell’hinterland, inclusi Cologno Monzese, Rho e Opera. Entro la fine dell’anno sarà esteso a Roma e poi a tutta Italia. Le consegne saranno attive tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte e spendendo almeno 50 euro si ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è il nuovodel colosso americano che dà la possibilità di ricevere a casa oltre 10mila prodotti alimentari Tutti i prodotti che vuoi a portata di click: questa l’ultima proposta diche sta perre anche innon si discosta dalle caratteristiche del noto sito di e-commerce e permette agli utenti di ordinare ladal web e di riceverla a casa in giornata. Per il momento sarà attivo solamente a Milano, e in diversi altri comuni dell’hinterland, inclusi Cologno Monzese, Rho e Opera. Entro la fine dell’anno sarà esteso a Roma e poi a tutta. Le consegne saranno attive tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte e spendendo almeno 50 euro si ...

