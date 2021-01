Alfonso Signorini punge la Rai: “Mi hanno messo contro chiunque, cosa vuoi mi faccia la Carlucci” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alfonso Signorini, ospite a Casa Chi da Gabriele Parpiglia, ha parlato dell’imminente scontro con Milly Carlucci che da venerdì 29 gennaio tornerà in onda con la seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Una sfida all’ultimo colpo di share che lo scorso anno ha sempre visto vincere la Carlucci, ma che sembrerebbe poco importare a Signorini. “contro il mio Grande Fratello la Rai ha schierato di tutto e di più. contro L’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perché non avranno più niente! L’Isola dei Famosi sarà fortunatissima perché in Rai non hanno più nulla e Ilary farà il 30% di share. contro di me hanno schierato chiunque, invece. Che si chiami Fiorello, che si ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 gennaio 2021), ospite a Casa Chi da Gabriele Parpiglia, ha parlato dell’imminente scon Millyche da venerdì 29 gennaio tornerà in onda con la seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Una sfida all’ultimo colpo di share che lo scorso anno ha sempre visto vincere la, ma che sembrerebbe poco importare a. “il mio Grande Fratello la Rai ha schierato di tutto e di più.L’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perché non avranno più niente! L’Isola dei Famosi sarà fortunatissima perché in Rai nonpiù nulla e Ilary farà il 30% di share.di meschierato, invece. Che si chiami Fiorello, che si ...

