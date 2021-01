Xi a Davos | un salto di qualità e da leader globale Parlano gli esperti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’intervento del presidente cinese Xi Jinping al Forum internazionale di, ha scatenato un’attenzione e un dibattito che – da soli – sono il segno di quanto il baricentro del Mondo si sia spostato verso oriente: non molti anni fa, infatti, sarebbe stato impensabile che un discorso di unnon occidentale ottenesse tanto seguito, tra gli analisti e i media internazionali. Anche l’Italia non si è sottratta alla discussione che le parole di Xi hanno provocato, specie nell’ambito accademico, tra i sinologi e glidi fatti e storia cinesi a livello universitario. Ma non solo. Huffpost ha raccolto le reazioni di alcuni di loro. “Quello di Xi è stato un discorso che non definirei “aggressivo”, ma piuttosto “assertivo”, estremamente assertivo” ci dice Maurizio Scarpari, decano dei sinologi italiani, già professore di cinese ...