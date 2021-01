Ultime Notizie Roma del 26-01-2021 ore 08:10 (Di martedì 26 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Siri governo verso il conte ter voto di giustizia governo rischia la sconfitta sempre più forti le voci che vogliono il premier è già domani al colle per le dimissioni da incarico l’ipotesi di una maggioranza Ursula di PD e Movimento 5 Stelle contro i tele viva centristi e Forza Italia i dati di ieri riportati dal ministero della salute e registrano 11629 nuovi casi con due 116211 tamponi 299 vittime il caso di positività sarà il 5,4% sabato si erano registrati 13331 nuovi casi con 286131 Tamponi e 488 vittime il caso di positività era al 4,7% stanno trattando 27 paesi europei come dei poveraccigira la testa che l’Italia sia più penalizzata di altri lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri A live non è la d’Urso e intanto ci sono aspre polemiche ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Siri governo verso il conte ter voto di giustizia governo rischia la sconfitta sempre più forti le voci che vogliono il premier è già domani al colle per le dimissioni da incarico l’ipotesi di una maggioranza Ursula di PD e Movimento 5 Stelle contro i tele viva centristi e Forza Italia i dati di ieri riportati dal ministero della salute e registrano 11629 nuovi casi con due 116211 tamponi 299 vittime il caso di positività sarà il 5,4% sabato si erano registrati 13331 nuovi casi con 286131 Tamponi e 488 vittime il caso di positività era al 4,7% stanno trattando 27 paesi europei come dei poveraccigira la testa che l’Italia sia più penalizzata di altri lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri A live non è la d’Urso e intanto ci sono aspre polemiche ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Variante brasiliana a Varese, se confermata è primo caso. Ue, da ... Il Sole 24 ORE Caccamo, uccisa a 17 anni e bruciata in un burrone: arrestato il fidanzato. Lui: «Sono innocente». Il web: «Morirai anche tu»

Pietro Morreale è rimasto in silenzio. Non ha risposto al pubblico ministero e ai carabinieri. Una scelta condivisa col suo legale che fino a tarda notte è stato con lui in caserma ...

Lavoro autonomo in picchiata

Oltre 30 mila professionisti e circa 170 mila lavoratori indipendenti hanno chiuso la propria attività nei primi sei mesi del 2020. I settori professionali più colpiti sono quelli legati al commercio, ...

