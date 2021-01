Scaglia | “Uniti per affrontare le sfide future”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’annuncio congiunto dato in serata, della firma del protocollo per avviare una road map che porti alla fusione tra Confindustria Bergamo e Confindustria Lecco e Sondrio, è da poco stato comunicato allora di cena di lunedì 25 gennaio. Il presidente di Confindustria Bergamo, Stefanorisponde al volo prima di salire in auto verso un nuovo incontro. Bergamo, Lecco e Sondrio: l’unione fa la forza? “Questo è il primo passo formale di un percorso che dovrà ottenere il via libera da parte delle assemblee dei soci delle due associazioni e concludersi con l’approvazione alla fusione tra giugno e dicembre 2022. L’unanimità della decisione che segna l’avvio del processo è un risultato importante, segno di una forte condivisione. Nel mondo industriale c’è la consapevolezza che lepresenti esono sempre più complesse. Per ...