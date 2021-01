Ruba un auto ma non si accorge del bambino seduto dietro a lui

Leggi su chenews

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’incredibile storia vede protagonista un ladruncolo di, che per una distrazione non sidell’ospite che trasporta.(Web)L’incredibile storia arriva dallo stato dell’Oregon, negli Stati Uniti. Protagonista, un ragazzo, cheunnel parcheggio di un supermercato. Ma dopo qualche metro, il giovane siche a bordo non c’è solo lui. Non aveva notato che sul retro, c’era un, di 4 anni, figlio della proprietaria dell’appenata. Il ladro a questo punto inverte la sua rotta e torna al parcheggio dove poco prima avevato l’della donna. Attende che questa esca dal supermercato per la spesa rapida, che l’ha spinta a lasciare in ...