LIVE – Slalom maschile Schladming 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di martedì 26 gennaio 2021) La DIRETTA scritta dello Slalom speciale maschile di Schladming, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo tre giorni di velocità a Kitzbuehel, la competizione si sposta per una gara tra le porte strette. Alex Vinatzer va a caccia di un buon risultato. La gara è in programma martedì 26 gennaio, con prima manche alle ore 17:45 e seconda alle 20:45. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 18.34 – Stefano Gross chiude ad oltre due secondi, al 15esimo posto 18.32 – Fuori l’azzurro Simon Maurberger 18.28 – Gran manche di Manfred Moelgg! L’azzurro parte aggressivo e chiude al ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Lascritta dellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Dopo tre giorni di velocità a Kitzbuehel, la competizione si sposta per una gara tra le porte strette. Alex Vinatzer va a caccia di un buon risultato. La gara è in programma martedì 26 gennaio, conalle ore 17:45 ealle 20:45. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA18.34 – Stefano Gross chiude ad oltre due secondi, al 15esimo posto 18.32 – Fuori l’azzurro Simon Maurberger 18.28 – Grandi Manfred Moelgg! L’azzurro parte aggressivo e chiude al ...

Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Tutto pronto per lo slalom di Schladming ???????? Segui la 1ª manche LIVE su - Eurosport_IT : Tutto pronto per lo slalom di Schladming ???????? Segui la 1ª manche LIVE su - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale maschile #Schladming 2021 #FISAlpine - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Schladming: è la notte della Planai, slalom al via alle 17.45 con un equilibrio... assoluto #26Gennaio https://t.co… - neveitalia : LIVE da Schladming: è la notte della Planai, slalom al via alle 17.45 con un equilibrio... assoluto #26Gennaio… -