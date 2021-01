La stagione cinque di Lucifer: quando verrà rilasciata? (Di martedì 26 gennaio 2021) I fan richiedono a gran voce la seconda parte della stagione cinque di Lucifer. Per il momento però esiste una sola certezza: non c’è nessuna certezza. Neppure da parte dei suoi autori. A quando la seconda parte della stagione cinque? Dopo le pressioni dei fan, la risposta degli autori di Lucifer sembra quasi paradossale. Hanno infatti ammesso di non avere neppure loro la più pallida idea di quando verrà rilasciata la seconda parte della stagione cinque, confermando quindi le parole della showrunner Ildy Modrovich. “Oh, miei carissimi demoni, se solo lo sapessi!” aveva twittato quest’ultima, in risposta ad un fan “Ve lo diremo non appena lo sapremo e avremo il via libera per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) I fan richiedono a gran voce la seconda parte delladi. Per il momento però esiste una sola certezza: non c’è nessuna certezza. Neppure da parte dei suoi autori. Ala seconda parte della? Dopo le pressioni dei fan, la risposta degli autori disembra quasi paradossale. Hanno infatti ammesso di non avere neppure loro la più pallida idea dila seconda parte della, confermando quindi le parole della showrunner Ildy Modrovich. “Oh, miei carissimi demoni, se solo lo sapessi!” aveva twittato quest’ultima, in risposta ad un fan “Ve lo diremo non appena lo sapremo e avremo il via libera per ...

Le richieste dei fan sono tante. Ma perfino gli autori di Lucifer hanno dovuto ammettere di non sapere quando arriverà la stagione cinque.

In verità delle fate animate andate in onda sulla Rai c’è ben poco e forse è stata una fortuna, sebbene continuare ad accomunare nuove produzioni ad acclamati titoli potrebbe divenire un esercizio di ...

