La sovranità monetaria è di sinistra, non di destra (Di martedì 26 gennaio 2021) La sovranità monetaria di una nazione non è secondaria e facoltativa: è sovranità del popolo, è democrazia, e quindi è certamente di sinistra e non di destra. L’Europa va bene ma non salverà le nostre finanze. Oggi il debito pubblico italiano su Pil è pari al 160%. Dino Pesole sul Sole 24 Ore scrive che “ci vorranno dieci anni per riportare il debito ai livelli pre-Covid”, cioè al 130% sul Pil. Che era comunque un livello già troppo elevato! L’austerità proseguirà ancora per dieci anni, se tutto va bene. Altrimenti l’Italia fallirà! Diventa allora indispensabile recuperare sovranità monetaria. Senza sovranità sulla moneta nazionale nessun stato può decidere del proprio bilancio. Il Recovery Plan europeo va benissimo, ma senza emettere titoli fiscali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Ladi una nazione non è secondaria e facoltativa: èdel popolo, è democrazia, e quindi è certamente die non di. L’Europa va bene ma non salverà le nostre finanze. Oggi il debito pubblico italiano su Pil è pari al 160%. Dino Pesole sul Sole 24 Ore scrive che “ci vorranno dieci anni per riportare il debito ai livelli pre-Covid”, cioè al 130% sul Pil. Che era comunque un livello già troppo elevato! L’austerità proseguirà ancora per dieci anni, se tutto va bene. Altrimenti l’Italia fallirà! Diventa allora indispensabile recuperare. Senzasulla moneta nazionale nessun stato può decidere del proprio bilancio. Il Recovery Plan europeo va benissimo, ma senza emettere titoli fiscali ...

