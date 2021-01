Justin Timberlake e Jessica Biel, la paura più grande: proteggere i figli dalla loro fama (Di martedì 26 gennaio 2021) Justin Timberlake e Jessica Biel: amore, successo, fama. E soprattutto, figli. Il cantante e attore ha rivelato che la più grande preoccupazione della coppia è far crescere due bambini sotto la luce abbagliante di Hollywood, proteggendoli dall’impatto che fama e successo avranno sulla loro crescita, sulle amicizie e sui rapporti che intrecceranno nella loro vita. Justin Timberlake e Jessica Biel alla sfilata primavera estate 2020 di Louis Vuitton guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 gennaio 2021): amore, successo,. E soprattutto,. Il cantante e attore ha rivelato che la piùpreoccupazione della coppia è far crescere due bambini sotto la luce abbagliante di Hollywood, proteggendoli dall’impatto chee successo avranno sullacrescita, sulle amicizie e sui rapporti che intrecceranno nellavita.alla sfilata primavera estate 2020 di Louis Vuitton guarda le foto ...

Apple pubblica una featurette di “Palmer” in arrivo su Apple TV+

A pochi giorni dal lancio del nuovo film Palmer in arrivo su Apple TV+, l'azienda ha pubblicato una featurette che mostra cosa potremo aspettarci.

