Il pappagallo de Il Cantante Mascherato 2021 | potrebbe essere un uomo maturo

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ilè una maschera de Ilche vedremo in scena a partire da venerdì 29 gennaio in prima serata su Rai Uno. Lo show condotto da Milly Carlucci è giunto alla seconda edizione e, dal momento che manca sempre meno alla diretta, aumentano le voci sui personaggi del mondo dello spettacolo chero nascondersi sotto le nove maschere che si esibiranno durante le 5 puntate. C’è molto riserbo tra i concorrenti che sono in gara. Scoprire le identità dei vip sotto i vestiti scenici è proprio lo scopo del format. Quali indizi sono arrivati dalla maschera del? Vediamoli insieme Chi si nasconde dietro la maschera del ‘’? Come viene riportato sul sito ‘tvblog.it’, durante l’anteprima del programma trasmessa sabato alle ore ...