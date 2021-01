Giuseppe Conte sta per rassegnare le dimissioni da premier (Di martedì 26 gennaio 2021) (foto: Giorgio Cosulich/Getty Images)Questa mattina si apre formalmente la crisi di governo. Dopo la risicata fiducia della settimana scorsa, in un breve comunicato rilasciato ieri sera, il governo ha annunciato che il presidente del consiglio Giuseppe Conte avrebbe rassegnato le proprie dimissioni nella giornata del 26 gennaio. Dalle 9 di mattina si sta svolgendo l’ultimo consiglio dei ministri dell’attuale governo, dopo il quale Conte salirà al Quirinale per rimettere il suo ruolo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le opzioni davanti al Colle sono sostanzialmente due: dimissioni del presidente e Conte ter, magari con un governo cosiddetto di unità nazionale (cioè di larghe intese, con sostegno bipartisan: ma in questo caso il premier potrebbe anche non ... Leggi su wired (Di martedì 26 gennaio 2021) (foto: Giorgio Cosulich/Getty Images)Questa mattina si apre formalmente la crisi di governo. Dopo la risicata fiducia della settimana scorsa, in un breve comunicato rilasciato ieri sera, il governo ha annunciato che il presidente del consiglioavrebbe rassegnato le proprienella giornata del 26 gennaio. Dalle 9 di mattina si sta svolgendo l’ultimo consiglio dei ministri dell’attuale governo, dopo il qualesalirà al Quirinale per rimettere il suo ruolo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le opzioni davanti al Colle sono sostanzialmente due:del presidente eter, magari con un governo cosiddetto di unità nazionale (cioè di larghe intese, con sostegno bipartisan: ma in questo caso ilpotrebbe anche non ...

robersperanza : Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco. - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - LegaSalvini : ++?? FLASH GOVERNO: DOMANI CONTE AL COLLE PER DIMISSIONI ?? ++ ZCZC2350/SXA XPP21025011627_SXA_QBXB B POL S0A QBXB +… - RoccisanoF : RT @chedisagio: Comunque fa impressione vedere il @pdnetwork così unito e compatto non in difesa di un'idea o di un progetto, ma di un nome… - TitiRode : RT @rtl1025: ?? I capi delegazione del M5s Alfonso #Bonafede, del Pd Dario #Franceschini e di Leu Roberto #Speranza avrebbero ribadito in Co… -