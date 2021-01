Coppa Italia | Inter-Milan streaming | dove vedere il derby in diretta

(Di martedì 26 gennaio 2021)– Unè una gara che nessuno vuole mai perdere, nè le squadre coinvolte nè le rispettive tifoserie. E, che si disputa questa sera non farà eccezione: in palio c’è infatti la doppia semifinale di, che porterà la vincitrice a sfidare una tra la Juventus di Andrea Pirlo L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Lo Spezia si è allenato questo pomeriggio in vista del quarto di finale di Coppa Italia di giovedì contro il Napoli. Di seguito il report della seduta: "Agli ordini di mister Italiano, la squadra ha ...Si gioca Inter-Milan, gara valida per i quarti di finale del torneo di Coppa Italia, in programma il 26 gennaio 2021 alle ore 20:45.