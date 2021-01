Anche con la crisi in arrivo il dl ristori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Con le dimissioni del premier Giuseppe Conte il governo rimarrà in carica per il disbrigo degli affari correnti. E tra questi, sottolinea la direttiva inviata ieri dallo stesso presidente del consiglio dimissionario ai membri del governo, rientrano «gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e ogni relativa conseguenza». Le dimissioni dunque non bloccheranno il decreto ristori 5 per il quale è stato già approvato da maggioranza e opposizione uno scostamento di bilancio da 32 miliardi. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Con le dimissioni del premier Giuseppe Conte il governo rimarrà in carica per il disbrigo degli affari correnti. E tra questi, sottolinea la direttiva inviata ieri dallo stesso presidente del consiglio dimissionario ai membri del governo, rientrano «gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e ogni relativa conseguenza». Le dimissioni dunque non bloccheranno il decreto5 per il quale è stato già approvato da maggioranza e opposizione uno scostamento di bilancio da 32 miliardi. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

reportrai3 : Tra gli accordi con Salvini c’era anche quello di garantire a Umberto Bossi la copertura delle spese per 450 mila e… - MolinariRik : Ieri a Torino ho incontrato con Matteo Salvini, le associazioni di categoria del turismo, della ristorazione, dell’… - LinoGuanciale : Anche questa sera ho sentito il vostro affetto e il vostro sostegno! Commentare la serata con voi è sempre una bell… - tw_fyvry : Maurizio Arena. E chiudiamo il cerchio anche con Fantastico e quel monologo di G. che per qualche giorno non ha ri… - Give_Gifts22 : Poi devo anche sentire “non doveva reagire così Lukaku”: ma io con un fisico come quello di Romelu dopo quello che… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche con Abruzzo, ricerche anche dal cielo e con i cani ma i quattro dispersi sul Monte Velino non si trovano la Repubblica CFR - Norma penale contro il razzismo: 25 anni sotto la lente

Berna, 26.01.2021 - La Commissione federale contro il razzismo (CFR) pubblica un’analisi della giurisprudenza relativa all’articolo 261bis del Codice penale svizzero (CP). Lo studio mira a fornire al ...

Confronto con Maresca: Conte squalificato due turni, l'Inter non farà ricorso

La decisione del Giudice Sportivo dopo Udinese-Inter: due turni di squalifica e ammenda di 20mila euro. Marotta annuncia che non ci sarà ricorso.

Berna, 26.01.2021 - La Commissione federale contro il razzismo (CFR) pubblica un’analisi della giurisprudenza relativa all’articolo 261bis del Codice penale svizzero (CP). Lo studio mira a fornire al ...La decisione del Giudice Sportivo dopo Udinese-Inter: due turni di squalifica e ammenda di 20mila euro. Marotta annuncia che non ci sarà ricorso.