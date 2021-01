Tomb Raider 2: Misha Green sceneggiatrice e regista del sequel con Alicia Vikander (Di martedì 26 gennaio 2021) Sarà Misha Green, showrunner di Lovecraft Country, a occuparsi della regia e della sceneggiatura di Tomb Raider 2, con star Alicia Vikander. MGM ha annunciato che Tomb Raider 2, il sequel con star Alicia Vikander, sarà scritto e diretto da Misha Green, recentemente creatrice e regista di Lovecraft Country. Il nuovo film action sarà prodotto da Graham King tramite GK Films e da Elizabeth Cantillon tramite The Cantillon Company. Misha Green è stata showrunner e produttrice esecutiva di Lovecraft Country accanto a Jordan Peele e J.J. Abrams, ispirandosi al romanzo scritto da Matt Ruff. Lara Croft, nella versione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) Sarà, showrunner di Lovecraft Country, a occuparsi della regia e della sceneggiatura di2, con star. MGM ha annunciato che2, ilcon star, sarà scritto e diretto da, recentemente creatrice edi Lovecraft Country. Il nuovo film action sarà prodotto da Graham King tramite GK Films e da Elizabeth Cantillon tramite The Cantillon Company.è stata showrunner e produttrice esecutiva di Lovecraft Country accanto a Jordan Peele e J.J. Abrams, ispirandosi al romanzo scritto da Matt Ruff. Lara Croft, nella versione ...

