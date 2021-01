Studenti in aula nonostante il divieto, blitz in una scuola privata in Calabria (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Lezioni in aula nonostante i divieti imposti dalla pandemia. Accadeva in una scuola privata in Calabria. A scoprirlo sono stati i finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme (Catanzaro) . I militari, con un vero e proprio blitz, hanno accertato, lo svolgimento di attività didattiche “in presenza” in una scuola professionale privata, nota per l'organizzazione di corsi di formazione, in palese violazione degli obblighi imposti dalla normativa nazionale e regionale per prevenire e contrastare la diffusione pandemica. Le Fiamme Gialle lametine, insospettite dall'insolito numero di persone che, quasi in contemporanea, nelle prime ore mattutine, entravano all'interno di un palazzo nel quartiere Nicastro, dove ha sede l'istituto, hanno fatto irruzione nello stabile ... Leggi su agi (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Lezioni ini divieti imposti dalla pandemia. Accadeva in unain. A scoprirlo sono stati i finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme (Catanzaro) . I militari, con un vero e proprio blitz, hanno accertato, lo svolgimento di attività didattiche “in presenza” in unaprofessionale, nota per l'organizzazione di corsi di formazione, in palese violazione degli obblighi imposti dalla normativa nazionale e regionale per prevenire e contrastare la diffusione pandemica. Le Fiamme Gialle lametine, insospettite dall'insolito numero di persone che, quasi in contemporanea, nelle prime ore mattutine, entravano all'interno di un palazzo nel quartiere Nicastro, dove ha sede l'istituto, hanno fatto irruzione nello stabile ...

