Roma, Vieri difende Fonseca: “Il tempo in Italia è un concetto che non esiste” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Fonseca ha proposto cose interessanti, è attualmente terzo in classifica, ha perso due partite ed è ancora terzo, ma lo vogliono mandare via. Il tempo è un concetto che non esiste in Italia, all’estero invece sì”. Christian Vieri, nel corso della diretta su Twitch nell’ambito della sua “BoboTv”, questa volta parla delle voci che negli scorsi giorni hanno addirittura messo in dubbio la permanenza di Paulo Fonseca alla Roma nonostante un ottimo cammino fin qui in campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) “ha proposto cose interessanti, è attualmente terzo in classifica, ha perso due partite ed è ancora terzo, ma lo vogliono mandare via. Ilè unche nonin, all’estero invece sì”. Christian, nel corso della diretta su Twitch nell’ambito della sua “BoboTv”, questa volta parla delle voci che negli scorsi giorni hanno addirittura messo in dubbio la permanenza di Pauloallanonostante un ottimo cammino fin qui in campionato. SportFace.

sportface2016 : #Roma, Christian #Vieri difende #Fonseca: 'Il tempo in Italia è un concetto che non esiste' - samanthalarossa : 5 of 5 stars to Figlia di Roma by Adele Vieri Castellano - brown_babette : FIGLIA DI ROMA, di Adele Vieri Castellano. Una recensione di Babette Brown. - _Chuncho_94_ : RT @ZZiliani: Ringrazio il collega Matteo Dotto per la precisazione che mi permette di fare. Il giocatore del #Torino in piedi accanto al p… - JustinVito1 : RT @ZZiliani: Ringrazio il collega Matteo Dotto per la precisazione che mi permette di fare. Il giocatore del #Torino in piedi accanto al p… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Vieri Roma, Vieri difende Fonseca: "Il tempo in Italia è un concetto che non esiste" Sportface.it Roma, Vieri difende Fonseca: “Il tempo in Italia è un concetto che non esiste”

“Fonseca ha proposto cose interessanti, è attualmente terzo in classifica, ha perso due partite ed è ancora terzo, ma lo vogliono mandare via. Il tempo è un concetto che non esiste in Italia, all’este ...

Vieri: “Fonseca ha proposto cose interessanti, ma in Italia non esiste il concetto del tempo”

Christian Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana e di tante squadre come Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina e Siena è intervenuto nel suo consueto appuntamento su Bobo TV. Tra gli argomenti del ...

“Fonseca ha proposto cose interessanti, è attualmente terzo in classifica, ha perso due partite ed è ancora terzo, ma lo vogliono mandare via. Il tempo è un concetto che non esiste in Italia, all’este ...Christian Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana e di tante squadre come Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina e Siena è intervenuto nel suo consueto appuntamento su Bobo TV. Tra gli argomenti del ...