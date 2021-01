Roberta uccisa e trovata nel burrone, la disperazione della mamma: 'Non si può morire così a 17 anni...' (Di lunedì 25 gennaio 2021) 'Giustizia per la mia Roberta, voglio giustizia. Non si può morire così a 17 anni...'. La mamma di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni trovata morta in un burrone a Caccamo (Palermo), piange a ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) 'Giustizia per la mia, voglio giustizia. Non si puòa 17...'. LadiSiragusa, la ragazza di 17morta in una Caccamo (Palermo), piange a ...

