Red Bull e Oreca insieme sul progetto di prototipo a idrogeno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Portare in pista un prototipo elettrico alimentato da fuel cell a idrogeno è nei piani degli organizzatori della 24 Ore di Le Mans , orizzonte 2024. La ricerca su un prototipo sperimentale va avanti ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Portare in pista unelettrico alimentato da fuel cell aè nei piani degli organizzatori della 24 Ore di Le Mans , orizzonte 2024. La ricerca su unsperimentale va avanti ...

La divisione Red Bull Advanced Technologies e Oreca lavoreranno al telaio destinato a scendere in pista a Le Mans nel 2024 nella nuova Classe Idrogeno voluta dall'ACO ...

F1 | Red Bull, Perez: “Sento di poter spingere in avanti la squadra”

Sergio Perez è bello carico per l'inizio della nuova avventura professionale che, dopo l'addio alla Racing Point, lo ha portato a firmare per la Red Bull con la quale scenderà in pista nella nuova sta ...

La divisione Red Bull Advanced Technologies e Oreca lavoreranno al telaio destinato a scendere in pista a Le Mans nel 2024 nella nuova Classe Idrogeno voluta dall'ACO ...