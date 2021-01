“Ma sei tu?!”. Ricky Martin irriconoscibile: look stravolto e fan senza parole (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ricky Martin, al secolo Enrique Martín Morales, è senza dubbio uno dei cantanti più famosi e seguiti al mondo. Ricky è considerato “il Re del pop latino” per il suo contributo decisivo alla diffusione nel mondo della musica latina. Dopo aver venduto milioni di copie di dischi ed essere stato per sette volte disco di platino negli Stati Uniti, Martin ha anche vinto due premi di MTV come miglior video pop e miglior video dance. Nel 2008 Ricky è diventato padre di due gemelli, Valentino e Matteo, nati attraverso un “utero in affitto”. Nel 2010 ha dichiarato apertamente di essere omosessuale. In tutto il mondo il suo successo è unanime, tanto che si parla di “Rickymania”, i suoi concerti sono sempre da tutto esaurito. E anche su Instagram, ovviamente, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021), al secolo Enrique Martín Morales, èdubbio uno dei cantanti più famosi e seguiti al mondo.è considerato “il Re del pop latino” per il suo contributo decisivo alla diffusione nel mondo della musica latina. Dopo aver venduto milioni di copie di dischi ed essere stato per sette volte disco di platino negli Stati Uniti,ha anche vinto due premi di MTV come miglior video pop e miglior video dance. Nel 2008è diventato padre di due gemelli, Valentino e Matteo, nati attraverso un “utero in affitto”. Nel 2010 ha dichiarato apertamente di essere omosessuale. In tutto il mondo il suo successo è unanime, tanto che si parla di “mania”, i suoi concerti sono sempre da tutto esaurito. E anche su Instagram, ovviamente, ...

LauraPausini : Tu sei sempre la mia cucciola e io la sorella più grande che ti protegge. Buon Compleanno amore mio #Silvia You’r… - Sport_Mediaset : #Inter, #Conte rischia una maxi squalifica per gli insulti all'arbitro #Maresca. Il tecnico al direttore di gara: '… - chetempochefa : “Stamattina sai che m'ha detto Amadeus? Mi chiama e rideva e ha detto una cosa terribile: mi dice 'oh lo sai, pensa… - sosempreFolle : RT @secretly_42: Tu non sei il mio primo pensiero, tu sei l'inizio di tutti i miei pensieri. Cit. - defencelesGiuls : OSSIGNORE MIO TU SEI PAZZO -