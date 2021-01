Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 24 gennaio 2021 (video) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ieri, 24 gennaio 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata sulle note dell’Inno americano cantato da Lady Gaga in occasione dell’insediamento di Joe Biden, vestita in modo simile e con la stessa pettinatura particolare, riferendo di essere la sorella minore…Lady Gaghetta o Lady Gagarella. Nel pubblico anche Bernie Sanders (Filippa con le moffole). A noi manca la solennità, ha detto Lucianina, mostrando quello che era accaduto in occasione del Conte-bis con 20 secondi di “scampanellata” e poi tutto finito. Poi ha mandato in onda alcune gaffe di giornalisti del Tg e l’apparizione dell’ex direttore Fabrizio Del Noce, che aveva dei capelli veramente bizzarri… Per vedere ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ieri, 24è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata sulle note dell’Inno americano cantato da Lady Gaga in occasione dell’insediamento di Joe Biden, vestita in modo simile e con la stessa pettinatura particolare, riferendo di essere la sorella minore…Lady Gaghetta o Lady Gagarella. Nel pubblico anche Bernie Sanders (Filippa con le moffole). A noi manca la solennità, ha detto Lucianina, mostrando quello che era accaduto in occasione del Conte-bis con 20 secondi di “scampanellata” e poi tutto finito. Poi ha mandato in onda alcune gaffe di giornalisti del Tg e l’apparizione dell’ex direttore Fabrizio Del Noce, che aveva dei capelli veramente bizzarri… Per vedere ...

