Lino Guanciale | dolorosa separazione | “lei ne soffriva troppo”

Leggi su chenews

(Di lunedì 25 gennaio 2021)sarà il protagonista de ‘Il Commissario Ricciardi’ e qualche tempo fa ha raccontato la suacon l’ex fidanzata. L., Fonte foto: GettyImagesAmatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione,sarà il protagonista de ‘Il Commissario Ricciardi‘ in onda questa sera in prima serata su Rai 1. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, il famoso attore si è diplomato presso l’accademia nel 2003 e i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo comincia a muoverli proprio nel medesimo anni con ‘Romeo e Giulietta‘. Nel 2009 arriva il suo ingresso nel mondo del cinema con la pellicola dal titolo ‘Io, Don Giovanni’ in seguito prende parte a ‘Il Gioiel’, ‘Il sesso aggiunto’, ‘Il ...