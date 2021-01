Liga, Atletico ancora a +7 dal Real Madrid (Di lunedì 25 gennaio 2021) E' stato un fine settimana privo di sorprese, quello appena trascorso in Spagna . Tutte le big hanno vinto le rispettive partite della 20esima giornata in Liga , mantenendo pressoché invariati i ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) E' stato un fine settimana privo di sorprese, quello appena trascorso in Spagna . Tutte le big hanno vinto le rispettive partite della 20esima giornata in, mantenendo pressoché invariati i ...

sportface2016 : #Liga, #Suarez show: numeri (quasi) da record, meglio di lui solo #CR7 - lookatbald : RT @GoalItalia: Luis Suarez, un artista del goal senza età ? Colpo da biliardo al Valencia, l'Atletico Madrid vola nella Liga ?? https://t.… - A_D_Sport : SPAGNA – LIGA – 20° GIORNATA Non cambia nulla in vetta: L’Atletico Madrid batte 3 a 1 in rimonta il Valencia CF e… - cody53250131 : RT @GoalItalia: Luis Suarez, un artista del goal senza età ? Colpo da biliardo al Valencia, l'Atletico Madrid vola nella Liga ?? https://t.… - FANTASYTEAM4 : Le partite di oggi! Un inizio settimana con poco calcio ma che ci regala comunque partite interessanti: alle 21:00… -