Il Cantante Mascherato svelato il quinto giudice | il “colpaccio” di Milly Carlucci

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Vediamo insieme ildel programma tanto atteso Il, che lascerà tutti senza parole. Come sappiamo, il nuovo programma che vede al timone la super amata, è Il, ed inizierà venerdì 27 gennaio. Vediamo insieme, finalmente l’identità del, e non crederete mai di chi si tratta. L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : Credo che Il Cantante Mascherato venerdì farà il 99%. #GFVIP - Iseeyou07772865 : @soleluna0309 @saramikalove 'Il cantante mascherato' - EmilyPennimans : @lokistabsounds Sono confusissima ma stai parlando del cantante mascherato? - infoitcultura : Il Cantante Mascherato entra in giuria Caterina Balivo - Federic53678779 : Mi sono guardata l'anteprima del Cantante Mascherato ed effettivamrnte qualcosa mi fs pensare a Mika..... Tu chiama… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Grande ritorno su Raiuno della conduttrice Caterina Balivo che vestirà i panni del quinto giudice del Cantante Mascherato. Solare, istintiva ma soprattutto con una buona vena critica adempirà al suo n ...Teo Mammucari, ospite di Domenica In, si racconta in una lunga intervista: la sua carriera e la famiglia e gli immancabili scherzi in diretta.