GF Vip | l’indiscrezione | “Beve molto prima della diretta | la produzione è pronta a cacciarla”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ex gieffinaA quanto pare nel castquinta edizione del Grande Fratello Vip ci sarebbe una donna considerata ‘rock’ che farebbe delle cose stranedel lunedì. In pratica, stando a delle indiscrezioni, che vippona ormai uscita dalla casa più spiata d’Italia,e ascolta musica rap. Di conseguenza, ogni volta metterebbe in forte imbarazzo ladel reality show di Canale 5 per il suo comportamento scorretto. Per tale ragione, stando a quello che ha riferito il noto giornalista Gabriele Parpiglia, firma del magazine Chi e collega di Alfonso Signorini, le è stato dato un ultimatum: “O smetti di ...