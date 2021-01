Euphoria | secondo episodio speciale su Sky Atlantic in contemporanea HBO

Leggi su digital-news

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo il successo di Parte Uno: Rue, torna con un, l’acclamatoritratto senza filtri delle paure e degli eccessi della Generazione Z che è valso a Zendaya uno storico Emmy® Award come miglior protagonista – è stata l’attrice più giovane a vincerlo nella storia del prestigiosissimo premio.Scritto e diretto dal creatore del cult HBO Sam Levinson, F* ck Anyone Who's Not A Sea...