Ecco come saranno gli interni degli aerei del futuro (Di lunedì 25 gennaio 2021) come saranno le cabine passeggeri degli aerei del futuro? Le necessità di distanziamento dovute a situazioni impreviste e improvvise come la recente pandemia di Covid-19, insieme con le sempre crescenti esigenze di maggiore comfort ed ergonomia hanno portato le aziende aeronautiche a ripensare gli interni dei liner in chiave moderna e più funzionale. Sulla scorta di ciò è nato il progetto Ratios, finanziato nell'ambito del programma europeo Clean Sky 2, al quale partecipano Leonardo, Delta Interior Design e Studio Volpi.Lo scopo è progettare le cabine degli aeroplani rendendole adatte alle diverse esigenze dei passeggeri: da quelli con bambini piccoli, ai disabili ma anche migliorando le condizioni di lavoro degli assistenti di volo, ...

