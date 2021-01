Eccezionale mareggiata a Capri | allarme valanghe al Nord e Centro Il video

(Di lunedì 25 gennaio 2021)alRoma, 25 gen. (askanews) – Ancora danni e disagi per il maltempo, in particolare al. Allagamenti, frane e venti forti nel Lazio e in Campania dove a causa delle raffiche l’isola diè rimasta isolata per diverse ore dalla terraferma. Pochi i traghetti di linea che sono riusciti a salpare da Napoli garantendo gli approvvigionamenti dei beni di prima necessità e il cambio del personale ospedaliero e dei vigili del fuoco. C’è stata un’, con onde che hanno raggiunto i quattro metri. Queste immagini sono state girate sul versante di Ana, colpito da una vera e propria tempesta. Uno ...

Giornaleditalia : Eccezionale mareggiata a Capri, allarme valanghe al Nord e Centro - Affaritaliani : Eccezionale mareggiata a Capri, allarme valanghe al Nord e Centro - OggiMilazzo : 1981, a mareggiata che segnò Milazzo: i ricordi e una eccezionale galleria fotografica -

Ultime Notizie dalla rete : Eccezionale mareggiata

Il Sole 24 ORE

Roma, 25 gen. (askanews) - Ancora danni e disagi per il maltempo, in particolare al Centro. Allagamenti, frane e venti forti nel Lazio e in Campania dove a causa delle raffiche l'isola di Capri è rima ...Il 21 gennaio del 1981 una mareggiata distrusse la Marina Garibaldi creando una ferita in uno dei luoghi simbolo di Milazzo. Un forte vento di gregale, un mare in tempesta e una pioggia incessante tra ...