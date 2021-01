"Dica a Conte di...". Striscia, una clamorosa telefonata "rubata" tra Renzi e Mattarella | Video (Di lunedì 25 gennaio 2021) “La posizione di Matteo Renzi nei confronti del governo è ancora ambigua: cosa starà passando per la testa del leader di Italia Viva?”. Se lo è chiesto Striscia la Notizia, che si è dato una risposta avvalendosi del proprio imitatore del fu rottamatore. Il tg satirico di Antonio Ricci ha infatti mandato in una una clip in cui il finto Renzi simula una telefonata con Sergio Mattarella: “Presidente, le devo dare un suggerimento. Se dovesse venire Giuseppe Conte a trovarla le Dica di cercare i traslocatori, non i costruttori”. Poi l'imitatore di Striscia ha intercettato diversi parlamentari, con i quali ha fatto ironia sull'attuale crisi di governo: “A staccare la spina a Conte ci ho pensato io, ma a staccarlo dalla poltrona ci vuole ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “La posizione di Matteonei confronti del governo è ancora ambigua: cosa starà passando per la testa del leader di Italia Viva?”. Se lo è chiestola Notizia, che si è dato una risposta avvalendosi del proprio imitatore del fu rottamatore. Il tg satirico di Antonio Ricci ha infatti mandato in una una clip in cui il fintosimula unacon Sergio: “Presidente, le devo dare un suggerimento. Se dovesse venire Giuseppea trovarla ledi cercare i traslocatori, non i costruttori”. Poi l'imitatore diha intercettato diversi parlamentari, con i quali ha fatto ironia sull'attuale crisi di governo: “A staccare la spina aci ho pensato io, ma a staccarlo dalla poltrona ci vuole ...

MoviLibertario : Oddio le #dimissioni di @GiuseppeConteIT in piena pandemiaaa ?????? come faremo a vivere senza un leader! Come faremo… - Mardom74 : @TgLa7 E adesso il senatore di Rignano ritornerà protagonista... A meno che Conte butti in aria il cappello e dica:… - lu_piatanesi : @PoliticaPerJedi La fase nuova è 'spaccare' FI e raggruppare i liberali nel nuovo partito di Conte. Il PD checché s… - mitzicim : @lorepregliasco Lo dica a @robersperanza e @nzingaretti che hanno appena confermato la insostituibilità di #Conte - magnificosnello : @robersperanza Conte è un incompetente, un populista, un sovranista, un cheerleader di Trump (fino all'ultimo, anch… -

La giornalista e l'ex ministro del Movimento 5 Stelle si sono scontrati su alcuni dati relativi al Paese guidato dal premier.

Il governo nel caos si affida al metodo Casalino: scavalcare le regole istituzionali con la comunicazione. I casi Locatelli, Arcuri e Miozzo ...

