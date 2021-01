Covid previsto in anticipo dai social: lo rivela uno studio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo uno studio dell'Imt Alti Studi di Lucca, condotto analizzando Twitter dal 1° dicembre 2014 al 1° marzo 2020, mesi prima dell'inizio della pandemia gli utenti avrebbero parlato di strane polmoniti e tosse secca. Soprattutto nei luoghi poi risultati più colpiti dal Covid Twitter Covid-19 Imt Lucca Raffaello Binelli ? Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/01/25/twitter-si-era-accorto-in-anticipo-del-Covid-lo-rivela-uno-studio/ Come ha fatto Twittera prevedere la pandemiaEcco cosa dice lo studio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo unodell'Imt Alti Studi di Lucca, condotto analizzando Twitter dal 1° dicembre 2014 al 1° marzo 2020, mesi prima dell'inizio della pandemia gli utenti avrebbero parlato di strane polmoniti e tosse secca. Soprattutto nei luoghi poi risultati più colpiti dalTwitter-19 Imt Lucca Raffaello Binelli ? Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/01/25/twitter-si-era-accorto-in--del--lo--uno-/ Come ha fatto Twittera prevedere la pandemiaEcco cosa dice lo

mattino5 : #Vaccini covid: meno consegne del previsto e la campagna rallenta. 'Rischio di un fallimento europeo e italiano'… - upaneweb : RT @CompanysAdviso1: La #leggedibilancio 2021 del #Governo ha previsto un #BONUS affitto con lo scopo di agevolare i contribuenti in diffic… - CompanysAdviso1 : La #leggedibilancio 2021 del #Governo ha previsto un #BONUS affitto con lo scopo di agevolare i contribuenti in dif… - SergioZ01 : RT @GiovaQuez: La Commissione europea ritiene che 'occorre avere un franco dialogo con le aziende farmaceutiche per far sì che le dosi di v… - chrideiuliis : Come #DeLuca aveva previsto: l'esempio è servito. #vaccini #Vaccinazioni #Arcuri -