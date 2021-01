Conte non convince Confindustria: "Recovery Plan non conforme alle linee Ue" (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ durato circa un’ora e mezza il confronto sul Recovery Plan tra il governo e Confindustria, presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, collegato in videconferenza.Dopo Confindustria è adesso la volta di Confapi e, a seguire, il governo si confronterà con le altre principali associazioni imprenditoriali. Confindustria, prima ancora di entrare nel merito del PNRR, in questo primo incontro con il Governo, ha posto quattro questioni prioritarie inerenti il metodo, recita una nota di Viale dell’Astronomia.“La prima osservazione riguarda la mancata conformità con le linee guida indicate dalla UE e aggiornate venerdì scorso a seguito della consultazione tra Commissione, Governi e Parlamento ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ durato circa un’ora e mezza il confronto sultra il governo e, presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe, con il presidente di, Carlo Bonomi, collegato in videconferenza.Dopoè adesso la volta di Confapi e, a seguire, il governo si confronterà con le altre principali associazioni imprenditoriali., prima ancora di entrare nel merito del PNRR, in questo primo incontro con il Governo, ha posto quattro questioni prioritarie inerenti il metodo, recita una nota di Viale dell’Astronomia.“La prima osservazione riguarda la mancata conformità con leguida indicate dalla UE e aggiornate venerdì scorso a seguito della consultazione tra Commissione, Governi e Parlamento ...

Capezzone : Il problema non sono solo #Conte e #Arcuri, ma soprattutto chi ce li ha messi e dà loro copertura politica e istitu… - lorepregliasco : Il primo tabù ('no al dialogo con Renzi') è già saltato. Il prossimo a saltare sarà 'non ci sono alternative a Conte premier'? - mante : In questa domenica di pioggia che non concilia l’ottimismo mi pare che l’Italia abbia al momento due priorità impel… - Romanito_21 : RT @_ThousandN: Quando Guida 'non se la sentì', lui e Bonucci si presero due giornate di squalifica per proteste, oggi Conte, con le spalle… - Gigabyte1979 : @Sofiajeanne @repubblica Comunque non è cosa nuova, è da mesi che si sa che il CIO aveva dato un ultimatum al Gover… -