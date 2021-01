Can Yaman mostra i muscoli da Maria De Filippi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un tripudio di urla femminili ha accolto Can Yaman nello studio di C’è Posta per Te. Appena Maria De Filippi ha pronunciato il suo nome sono partiti i cori “Sei bellissimo!” che hanno omaggiato l’amatissimo attore turco. La conduttrice è stata costretta a chiedere il silenzio al pubblico per far spazio alla storia della protagonista, che ha portato il sex symbol… a spogliarsi per lei. L’infanzia di Can Yaman La storia è quella di una zia che si è presa cura della nipote dopo la morte della sorella. E della ragazza, riconoscente, che per ringraziarla ha chiamato l’attore preferito: Can Yaman. Lui è entrato in studio (tra i cori) bello come il sole, raccontando anche le difficoltà economiche subite dalla famiglia durante la propria infanzia. LEGGI ANCHE >>>Chi è il sex symbol turco Can ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un tripudio di urla femminili ha accolto Cannello studio di C’è Posta per Te. AppenaDeha pronunciato il suo nome sono partiti i cori “Sei bellissimo!” che hanno omaggiato l’amatissimo attore turco. La conduttrice è stata costretta a chiedere il silenzio al pubblico per far spazio alla storia della protagonista, che ha portato il sex symbol… a spogliarsi per lei. L’infanzia di CanLa storia è quella di una zia che si è presa cura della nipote dopo la morte della sorella. E della ragazza, riconoscente, che per ringraziarla ha chiamato l’attore preferito: Can. Lui è entrato in studio (tra i cori) bello come il sole, raccontando anche le difficoltà economiche subite dalla famiglia durante la propria infanzia. LEGGI ANCHE >>>Chi è il sex symbol turco Can ...

