Bruxelles contesta il Recovery di Merkel | preoccupata da imprese e banche

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il dato di chiusura del Dax (-1,62%) è l’epilogo coerente di un lunedì grigio sul fronte economico: la fiducia dellein calo, i timori per lo stato di salute del settore creditizio in aumento, ilPlan del Governorispedito al mittente dalla Commissione Europea. Un quadro poco incoraggiante in cui si inseriscono i ritardi nelle consegne dei vaccini da parte delle case farmaceutiche che affondano tutte le piazze europee. La giornata è iniziata in salita, con il calo oltre le attese della fiducia delletedesche a gennaio registrato dall’istituto Ifo, a causa dell’impatto della seconda ondata della pandemia di Covid-19 che ha bloccato la ripresa della prima economia europea. Il morale delle aziende tedesche è sceso a 90,1 dai 92,2 punti rivisti al rialzo di dicembre. Gli analisti si ...